زيدان: رونالدو جاهز بنسبة 120% لنهائي دوري أبطال أوروبا

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن جاهزية نجم فريقه كريستيانو رونالدو بنسبة 120% للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول والتي تجرى بعد أسبوع.

وقال زيدان إنه يتمنى أن يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي لينضم إلى كل من كارلو أنشيلوتي وبوب برايزلي المديرين الفنيين الوحيدين اللذين فازا بالبطولة 3 مرات.

ومنذ إصابة رونالدو، البالغ من العمر 33 عاما، بالتواء في قدمه خلال مباراة فريقه أمام برشلونة مطلع الشهر الجاري، لم يشارك النجم المنتخب البرتغالي في أي مباراة أخرى، لكن من الممكن أن يشارك في مباراة فريقه أمام فياريال اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، لكن فارق الأهداف في صالح ريال مدريد، وهو ما يعني أن الفريق الملكي قد يصعد للمركز الثاني إذا فاز على فياريال وخسر أتليتكو أمام إيبار يوم الأحد.

