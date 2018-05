بالوتيلي يعود إلى صفوف المنتخب الإيطالي

المتوسط:

أعلن مدرب منتخب إيطاليا الجديد روبرتو مانشيني عن القائمة التي ستخوض المباريات الودية خلال الفترة المقبلة أمام منتخبات السعودية وفرنسا وهولندا.

وشهدت القائمة التي عرضها مانشيني عودة المهاجم المشاكس ماريو بالوتيلي بعد غياب دام أربع سنوات بعد تألقه الملفت للنظر مع نيس خلال الموسمين الماضيين.

وشارك “سوبر ماريو” في صفوف المنتخب الإيطالي 33 مباراة، إلا أنه لم يرتد قميصه منذ مونديال 2014 في البرازيل، إذ ترك معسكر الفريق بعد الإصابة التي ألمت به قبل أربع سنوات وهي المرة الأخيرة التي توجه له الدعوة لتمثيل المنتخب.

