مهرجانات مجانية للجماهير الروسية في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عن إقامته مهرجانات مجانية للمشجعين في المدن الإحدى عشر المستضيفة لنهائيات كأس العالم، كعادته خلال النسخ الأخيرة من المونديال، نظرا لما قدمته تلك المهرجانات من أجواء لطيفة تنشر الود بين المشجعين خلال النسختين الأخيرتين من البطولة.

ستسقبل مدينة كازان 25 الف مشجع، فى المهرجان الذى سيقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمشجعين مونديال روسيا 2018، بشكل مجانى ،فى مركز كازان العائلى.

ويقع مركز كازان العائلى فى وسط المدينة على ضفاف نهر الفولجا، فى المدينة التتى تتميز بكونها تجمع بين مزيج من الفن المعماري والدينى الذي استطاع أن يجعلها بطريقة ما تبدو مرحة وقاسية في نفس الوقت.

وسيستضيف ملعب “كازان أرينا” 4 مباريات فى دور المجموعات فى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وهى: مواجهات فرنسا مع أستراليا، وإيران مع إسبانيا، وبولندا أمام كولومبيا، وكوريا الجنوبية ضد ألمانيا.

ويحتضن الملعب أيضًا مباراة واحدة فى الدور ثمن النهائى (30 يونيو)، بالإضافة إلى مباراة فى ربع النهائى (6 يوليو).

