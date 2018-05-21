حمدو المصري يقود أفيس للفوز بكأس البرتغال

حقق الدولي الليبي “حمدو المصري” إنجازاً كبيراً مع فريقه (ديسبورتيفو آفيس) وذلك بتتويجه بطلاً لكأس البرتغال لكرة القدم عقب تفوقه يوم الأحد على منافسه سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف.

وكان النجم السابق للأهلي طرابلس قد ساهم منذ أيام في بقاء الفريق البرتغالي المغمور بمسابقة الدوري بعدما حقق نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة للمسابقة.

يذكر أن حمدو كان قد انتقل لفريق (آفيس) خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من فريق (تشافيش).

علماً بأنه مقيد رسمياً ضمن صفوف بنفيكا الشهير الذي فضل إعارته لـ (تشافيش) ثم (آفيس) لاكتساب المزيد من الخبرة

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