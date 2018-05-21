5 حقائق مشتركة بين محمد صلاح ورونالدو قبل مباراة ليفربول وريال مدريد

تترقب الجماهير العربية المباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني المحدد لها 26 مايو الجاري، بمدينة “كييف” الأوكرانية.

وستكون الأنظار في مباراة ليفربول وريال مدريد متجهة صوب الثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، في ظل المستويات الرائعة التي يظهر عليها الثنائي مع ناديا ليفربول وريال مدريد، بجانب أن التتويج بلقب دوري الأبطال سيعزز فرص أحدهما في الحصول على جائزة “الكرة الذهبية” التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

التقرير التالي يرصد 5 حقائق مشتركة تجمع بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو نستعرضها سوياً خلال السطور القادمة..

جائزة الكرة الذهبية

رشحت وسائل الأعلام الإسبانية والإنجليزية، محمد صلاح وكريستيانو رونالدو للفوز بجائزة “الكرة الذهبية” بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها الثنائي مع ناديا ليفربول وريال مدريد بمختلف المسابقات هذا الموسم، وحصد محمد صلاح 35 جائزة فردية طوال مسيرته مع ليفربول هذا الموسم، بينما يعد كريستيانو رونالدو مرشحاً دائماً لحصد الجوائز الكبرى.

أحلام مصر والبرتغال في المونديال

يحمل محمد صلاح وكريستيانو أحلام الجماهير المصرية والبرتغالية في قيادة المنتخبين للذهاب بعيداً في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

يذكر أن قرعة بطولة كأس العالم التي أقيمت مطلع ديسمبر الماضي بالعاصمة الروسية “موسكو” أوقعت منتخب البرتغال في المجموعة الثانية بجانب منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران، بينما تلعب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات السعودية وروسيا وأوروجواي، ويعد منتخبا مصر والبرتغال من المنتخبات المرشحة للصعود إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.

هدافا ليفربول وريال مدريد

تجمع مباراة مصر والبرتغال بين هداف ليفربول وريال مدريد في “البريميرليج” و”الليجا”، حيث نجح محمد صلاح في تسجيل 32 هدفًاً بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصد لقب هداف البطولة، بينما سجل كريستيانو رونالدو 26 هدفاً ليحصد المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني.

حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

تعقد جماهير ليفربول وريال مدريد آمالها على محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الخروج من الموسم الحالي بـ”بطولة”، وهى دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الثنائي في قيادة ليفربول وريال مدريد للصعود إلى المباراة النهائية.

لقب الأغلى في كل منتخب

يتقاسم محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لقب “الأغلى” في مباراة ريال مدريد ليفربول، حيث يعد نجم ليفربول هو أغلى لاعب في صفوف “الريدز” حيث تصل قيمته التسويقية إلى 80 مليون يورو حسبما ذكر موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، بينما يعد كريستيانو رونالدو أغلى لاعب في الريال بـ 120 مليون يورو.

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