برشلونة يكشف عن حجم إصابة عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض نجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي لتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، بعد التدخل القوى من مدافع ريال سوسيداد خلال مواجهة الفريقين التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

قال بيان النادي الإسباني إن ديمبلي يعانى من تمزق في الكاحل الأيمن، وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشارك ديمبلي مع برشلونة أمام ريال سوسيداد في 54 دقيقة، بعدما اضطر للخروج من الملعب متأثرا بسبب التدخل القوى من راؤول نافاس لاعب الفريق الباسكي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بالمباراة.

وكان برشلونة قد تفوق على ريال سوسيداد بهدف نظيف سجله النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 57 من زمن المباراة، ليختتم البارسا الموسم محلقا في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 93 نقطة، بعد تتويجه باللقب للمرة الـ 25 في تاريخه.

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