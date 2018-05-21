ملعب بنينا يحتضن كلاسيكو ليبيا بين الأهليين

في بنينا تتجه أنظار عشاق الكرة الليبية لمتابعة كلاسيكو ليبيا بين الأهلي بنغازي المستضيف والأهلي طرابلس الضيف في مباراة ستحدد بشكل كبير من سيكون بينهما المنافس الأوفر حظا قبل بداية مرحلة الإياب من الدوري الرباعي.

الأهلي بنغازي صاحب النقاط الثلاث خسر في الجولة أمام الاتحاد بملعب طرابلس الدولي بهدفين مقابل هدف وعدل من أوتاره في الديربي في الجولة الثانية وحقق فوزا ثمينا على حساب جاره النصر وتنتظره مواجهتا الأهلي طرابلس والاتحاد بملعبه بنينا.

صاحب اللقب في الموسمين الأخيرين الأهلي طرابلس يرى في مواجهة الكلاسيكو انطلاقة حقيقية بعد تعادلين سابقين أمام النصر وفي الديربي أمام الاتحاد لتصبح المواجهة بين الفريقين مفتوحة على جميع الاحتمالات فكلاهما لن يرمي بالمنديل ويرغب في حصد النقاط الثلاث.

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