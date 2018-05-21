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ملعب بنينا يحتضن كلاسيكو ليبيا بين الأهليين

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في بنينا تتجه أنظار عشاق الكرة الليبية لمتابعة كلاسيكو ليبيا بين الأهلي بنغازي المستضيف والأهلي طرابلس الضيف في مباراة ستحدد بشكل كبير من سيكون بينهما المنافس الأوفر حظا قبل بداية مرحلة الإياب من الدوري الرباعي.

الأهلي بنغازي صاحب النقاط الثلاث خسر في الجولة أمام الاتحاد بملعب طرابلس الدولي بهدفين مقابل هدف وعدل من أوتاره في الديربي في الجولة الثانية وحقق فوزا ثمينا على حساب جاره النصر وتنتظره مواجهتا الأهلي طرابلس والاتحاد بملعبه بنينا.

صاحب اللقب في الموسمين الأخيرين الأهلي طرابلس يرى في مواجهة الكلاسيكو انطلاقة حقيقية بعد تعادلين سابقين أمام النصر وفي الديربي أمام الاتحاد لتصبح المواجهة بين الفريقين مفتوحة على جميع الاحتمالات فكلاهما لن يرمي بالمنديل ويرغب في حصد النقاط الثلاث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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