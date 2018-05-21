النصر ضيفا على الاتحاد بملعب طرابلس الدولي

في الجولة الثالثة من الدوري الرباعي والأخيرة من مرحلة الذهاب يستضيف الاتحاد نظيره النصر في مواجهة قوية بين الفريقين، صاحب الأرض سيحاول الوصول للنقطة السابعة بعد تعادله في مباراة الديربي وفوزه في المباراة الأولى على الأهلي بنغازي بهدفين مقابل هدف، ليصبح فريق غارزيتو مطالبا بتحقيق النقاط الثلاث إذ أراد السير نحو تحقيق اللقب.

بدوره النصر الجريح بخسارة الديربي القاسية من جاره الأهلي بنغازي بعد خروج إربيش الذي قاده في وقت سابق للدوري الرباعي وبقيادة فوزي العيساوي سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية فالوقت أصبح ضيقا للتعويض والفريق سيكون مطالبا بتحقيق النقاط الثلاث ولا بديل عنها.

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