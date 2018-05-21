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إنييستا يُودع برشلونة بعد رحلة طويلة مع الفريق

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

إنييستا يودع برشلونة في آخر مباريات الموسم [انترنت]

عين ليبيا

ودَّع اللاعب الإسباني ونجم برشلونة، أندريس إنييستا فريقه، ومشجعيه في آخر مباريات الفريق هذا الموسم وآخر مباريات إنييستا مع الفريق على الإطلاق.

وجرت المباراة، التي جاءت ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ،على ملعب كامب نو معقل برشلونة أمام ضيفه ريال سوسيداد، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله البرازيلي كوتينيو.

وغادر إنييستا ملعب المباراة في الدقيقة 82 وسط هتافات مشجعي الفريق بعد رحلة طويلة مع برشلونة توج خلالها بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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