إيكاردي خارج تشكيلة الأرجنتين

أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي تشكيلة المنتخب التي ستشارك في المونديال بـ23 لاعبا.

وشهدت قائمة التانغو تواجد ليونيل ميسي، وسيرخيو أغويرو، وخافيير ماسكيرانو، وعودة باولو ديبالا، في حين غاب عن القائمة هداف الدوري الإيطالي ماورو إيكاردي رغم نجاحه في قيادة الإنتر للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعد إعلان التشكيلة لم يخفي سامباولي قيامه ببعض التغييرات على القائمة التي كان سيضمها لكأس العالم ولكن الخسارة الثقيلة أمام إسبانيا أثرت على اختياراته، على حد قوله.

وقابلت الأوساط العالمية هذه القائمة بنقد كبير، بسبب تخبط المدرب في اختياراته خصوصا بعد استبعاده لإيكاردي الذي يبقى مطمعا لكبرى أندية العالم نظرا لحسه التهديفي.

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