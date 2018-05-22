تدابير أمنية لحماية ملاعب كأس العالم من اعتداءات بطائرة دون طيار

موسكو-العنوان

ستنشر روسيا أجهزة تشويش كالتي تستخدمها في سوريا وأوكرانيا كتدابير أمنية لحماية ملاعب كأس العالم لكرة القدم من مخاطر اعتداءات بواسطة طائرات بدون طيار.

ويثير خطر تنفيذ اعتداءات إرهابية بواسطة طائرات دون طيار قلق منظمي البطولة الكروية الأهم في العالم والتي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية روسيا منذ فوزها بحق تنظيم البطولة في العام 2010.

وألقت السلطات الروسية مسؤولية بعض هذه الاعتداءات على مسلحين من القوقاز على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتعرضت القواعد العسكرية الروسية في سوريا لاعتداءات دامية عدة بواسطة طائرات بدون طيار هذا العام.

ولا تتهاون وزارة الدفاع الروسية مع إمكان استخدام أفراد أو كيانات لهذه المعدات الواسعة الانتشار لإلقاء قنبلة فوق أحد ملاعب كأس العالم.

وذكر موقع “أر بي كيه” الإخباري الروسي أن قائد الجيش فاليري غيراسيموف أصدر أوامر في فبراير الماضي بإقامة وحدات تشويش خارج ملاعب البطولة الاثني عشر ما يجعل من تشغيل طائرة من دون طيار عن بعد أمرا مستحيلا.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية الموقع أن بعض هذه الوحدات في عداد الأسرار العسكرية الكبرى والمعلومات بخصوصها متاحة فقط لجهاز “اف اس بي” الأمني الروسي.

وذكرت تقارير سابقة أن روسيا أقامت وحدات تشويش في سوريا، فيما رصد مراقبون أوروبيون وحدات مماثلة في شرق أوكرانيا حيث يدور نزاع دام بين القوات الأوكرانية والمتمردين منذ أربع سنوات.

وقال الضابط السابق المتخصص في مكافحة الارهاب اليكسي فيلاتوف لموقع “ار بي كيه” إن “طائرات بدون طيار (توفر) وسيلة فعّالة لنقل ما بين 2 و3 كيلوغرامات من (مادة) تي ان تي وانزالها وتفجيرها”.

وأعلنت روسيا عدة مناطق يحظر فيها الطيران ووضعت قيودا على حركة الطيران خلال الأشهر المقبلة.

وتغطي هذه المناطق ملاعب البطولة والمدن الإحدى عشر المستضيفة بالإضافة إلى ملاعب التدريب والفنادق التي ستستخدمها المنتخبات الـ32 المشاركة.

وحددت وزارة النقل 41 موقعا في ارجاء البلاد ستحظر فيها كل أنواع الطيران، من الطائرات بدون طيار إلى الطائرات العادية.

وسيكون تشغيل طائرة بدون طيار عملا غير قانوني في نطاق 100 كلم من أي مدينة من 11 تستضيف البطولة.

وتحظر السلطات الروسية تشغيل هذا النوع من الطائرات فوق موسكو بشكل دائم.

ونشر الإعلام الرسمي الروسي تقارير في الأشهر الأخيرة عن عمليات دهم لأجهزة الأمن أسفرت عن توقيف اشخاص يشتبه بأنهم خططوا لعمليات إرهابية مفترضة.

وفي ديسمبر الماضي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكرا غير مسبوق لنظيره الأميركي دونالد ترامب على امداد بلاده بمعلومات استخباراتية أدت إلى احباط اعتداء ضد كاتدرائية في سان بطرسبورغ.

المصدر-وكالات

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