الاتحاد يتعادل مع النصر في الأنفاس الأخيرة

في الجولة الثالثة من رباعي التتويج حملت مباراة الاتحاد وضيفه النصر ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين.

النصر دخل المباراة بدون مقدمات واستطاع تسجيل الهدف الأول بعد جملة تكتيكية من الثلاثي مروان المبروك ومفتاح طقطق وسالم فتحي.

وحاول بعدها الاتحاد تدارك الموقف والضغط على النصر في مناطقه لكن محاولاتهم لم تجدي نفعا، حيث استطاع نجم شوط المباراة الأول من دون منازع سالم فتحي تسجيل ثاني الأهداف في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الأول مستفيدا من تمريرة عبدالله بلعم لينتهي الشوط الأول بصورة مثالية لصالح النصر.

وفي الحصة الثانية تمكن الاتحاد من الرجوع بقوة لمجريات اللقاء واستفاد أحمد الزوي من كرة صهيب بن سليمان ليسكنها في شباك امسلم ويقلص الفارق.

وواصل بعدها الاتحاد مساعيه نحو تحقيق هدف التعادل ورمى جارزيتو بجميع أوارقه محاولا إنقاذ الفريق من خسارة محققة ونجح في الوقت بدل الضائع من اللقاء من التسجيل برأسية المدافع أحمد التربي، ليتحصل كل فريق على نقطة في رصيده ويواصل الاتحاد تصدره لمسابقة الرباعي بخمس نقاط بينما يتذيل النصر الترتيب بنقطتين.

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