الاتحاد يواصل صدارته لدوري التتويج

واصل الاتحاد، صدارته للدورة الرباعية المؤهلة للتتويج بالدوري الليبي لكرة القدم، رغم تعادله مع النصر 2-2، في الجولة الثالثة على ملعب طرابلس الدولي مساء الاثنين.

جاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى وفاجأ النصر مستضيفة بهدفين في الشوط الأول عن طريق هداف النصر سالم المسلاتي.

وعاد الاتحاد في الشوط الثاني حين نجح في تقليص الفارق برأسية أحمد الزوي، وخطف المدافع أحمد التربي التعادل للاتحاد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2 .

وبهذا التعادل واصل الاتحاد صدارته برصيد 5 نقاط، فيما أضاف النصر نقطة لرصيده ليصبح بنقطتين في الترتيب الأخير.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في الجولة نفسها على ملعب شهداء بنينا، حسم التعادل الايجابي 1-1 كلاسيكو الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

تقدم الأهلي طرابلس عن طريق هدافه أنيس سالتو في الدقيقة 13، وعدل أصحاب الأرض عن طريق رأسية المدافع جبريل البقرماوي في الدقيقة 40.

وبذلك رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وأضاف الأهلي طرابلس نقطة ثالثة لرصيده في المركز الثالث.

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