بوفون يقترب من باريس سان جيرمان

يقترب الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، إن الحارس المخضرم، بات قريبًا من الاتفاق مع النادي الفرنسي، براتب سنوي يصل إلى 6.14 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن بوفون يرغب في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي لم يسبق له الحصول عليه رفقة يوفنتوس، رغم أنه خاض مع البيانكونيري 3 مباريات نهائيات للمسابقة القارية.

وكان بوفون قد كشف الأسبوع الماضي، تلقيه بعض العروض من الأندية الأوروبية، بعدما أعلن رحيله عن يوفنتوس عقب استمراره داخل أسوار السيدة العجوز 17 عامًا.

وأشارت إلى أن بوفون قرر خوض التجربة الباريسية، ومن المتوقع أن يوقع على عقد مع الفريق لمدة عامين، بعدما أجرى محادثات مع إدارة الفريق الفرنسي أمس الاثنين.

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