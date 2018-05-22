“الفيفا”: المباريات الدولية تعود قريبا لليبيا

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني انفانتينو، عن ثقته بأنه لن يمضي وقتا طويلا حتى تعود المباريات الدولية إلى ليبيا.

وأكد انفانتينو، في رسالة موجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاثنين، أن “الفيفا” سيصل إلى حل مرضٍ قريبا جدا، وأنه يدرك أهمية عودة المباريات الدولية إلى ليبيا في رفع المعنويات، مبينا أنه سيبذل كل ما في استطاعته للوصول إلى حل في أقرب وقت مُمكن.

وزار وفد من “الفيفا” برئاسة مدير إدارة الإتحادات الوطنية موسينغو فيرون، ليبيا الشهر الماضي، وشدد السراج خلال استقباله الوفد على أهمية رفع الحظرعن الملاعب الليبية، كما وضح الحاضرون لوفد الفيفا المعاناة التي تتكبدها الأندية الليبية في التنقل جراء الحظر.

يذكر أن المنتخبات الوطنية والأندية المحلية تلعب مبارياتها الدولية في ملاعب الدول المجاورة، بعد فرض “الفيفا” حظرا على الملاعب الليبية منذ عام 2013 نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

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