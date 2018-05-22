يوما ما.. فينغر رفض الريال

بعد إعلانه الرحيل عن أرسنال الإنجليزي ونهاية ولايته التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، بدأ أرسين فينغر في الكشف عن عدة خفايا ومنها العروض التي رفضها طوال بقائه في لندن.

وقال فينغر في تصرحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه رفض تدريب ريال مدريد الذي قدم له عرضا بعد تجديد عقده مع أرسنال منتصف العقد الماضي.

ولم يخف فينغر ميوله للذهاب إلى مدريد حينها لأن نادي العاصمة الإسبانية عرض عليه عرضا يضمن له السيطرة بشكل كامل، ولكنه لم يستطع “خيانة” أرسنال على حد وصفه للعلاقة الوطيدة بينهما.

وأكد فينغر أيضا تلقيه عروضا عديدة رفضها لذات السبب واستمر بعدها إلى أن وضع نقطة نهاية لمسيرته بعد 22 عاما لخصت معنى الوفاء بين مدرب وفريقه.

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