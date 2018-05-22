اخبار الرياضة

يوما ما.. فينغر رفض الريال

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد إعلانه الرحيل عن أرسنال الإنجليزي ونهاية ولايته التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، بدأ أرسين فينغر في الكشف عن عدة خفايا ومنها العروض التي رفضها طوال بقائه في لندن.

وقال فينغر في تصرحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه رفض تدريب ريال مدريد الذي قدم له عرضا بعد تجديد عقده مع أرسنال منتصف العقد الماضي.

ولم يخف فينغر ميوله للذهاب إلى مدريد حينها لأن نادي العاصمة الإسبانية عرض عليه عرضا يضمن له السيطرة بشكل كامل، ولكنه لم يستطع “خيانة” أرسنال على حد وصفه للعلاقة الوطيدة بينهما.

وأكد فينغر أيضا تلقيه عروضا عديدة رفضها لذات السبب واستمر بعدها إلى أن وضع نقطة نهاية لمسيرته بعد 22 عاما لخصت معنى الوفاء بين مدرب وفريقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك