الإصابة تحرم حارس المنتخب الأرجنتيني من مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تغيب سيرجيو روميرو حارس المنتخب الوطني عن كأس العالم في روسيا، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في موقعه على الانترنت: “تعرض لاعب مانشستر يونايتد اليوم لإصابة في ركبته اليمنى تتطلب خضوعه لجراحة”.

وكان من المتوقع أن يكون روميرو (31 عاما) الحارس الأساسي للأرجنتين في نهائيات روسيا لكن مكانه الآن قد يذهب إلى ويلي كاباييرو حارس تشيلسي أو فرانكو أرماني حارس ريفر بليت الذي لم يسبق له اللعب دوليا.

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن قرارا بشأن بديل روميرو سيتخذ في الأيام المقبلة لكن الاختيار الأقرب هو ناهويل جوزمان، وهو الحارس الرابع في قائمة سامباولي الطويلة.

