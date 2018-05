للعام الثالث على التوالي.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضي الأكثر شعبية

المتوسط:

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال لكرة القدم للعام الثالث على التوالي قائمة الرياضيين الأكثر شعبية في العالم التي تضعها شبكة (E.S.P.N) متفوقا على ليبرون جيمس لاعب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وغريمه ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والأرجنتين.

وتم اختيار رونالدو مهاجم ريال مدريد الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات كأكثر رياضي يحظى بشعبية في العالم على أساس عدد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقات الرعاية الخاصة به وعدد مرات كتابة اسمه عبر محركات البحث على الانترنت.

واحتفظ ليبرون جيمس بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات بالمركز الثاني في القائمة بينما حل ميسي ثالثا بعد حصوله على تاسع ألقابه في الدوري مع برشلونة.وجاء في المركز الرابع البرازيلي نيمار الذي أصبح أغلى لاعب كرة قدم في العالم بعد انتقاله مقابل 222 مليون يورو (261.6 مليون دولار) من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في اغسطس اب.

وحل السويسري روجر فيدرر أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ التنس خامسا متفوقا على كيفن دورانت نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين ولاعب التنس الاسباني رفائيل نادال.

وحلت أيقونة التنس الأمريكية سيرينا وليامز بدلا من بطلة الفنون القتالية المختلطة روندا راوزي في صدارة قائمة الأكثر شعبية في رياضة السيدات.

