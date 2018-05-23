 كلاسيكو ليبيا ينتهي بالتعادل الإيجابي

اكتفى فريقا الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في كلاسيكو الكرة الليبية بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف في مباراة على أرضية ملعب بنينا في مباراة لم توفي بوعودها من الناحية الفنية.

المباراة التي تأخرت ولم تنطلق في موعدها بسبب سوء الإنارة بملعب بنينا، بدأها الأهلي طرابلس بهدف مباغث سجله نجم الفريق وهدافه أنيس السلتو بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي الاهلي بنغازي ومجهود فني كبير من قبل محمد الترهوني.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول بحوالي خمس دقائق استفاد لاعبو الأهلي بنغازي من ركنية تقدم لها الشعافي وغير مسارها البقرماوي ليسجل هدف التعادل لفريقه الحالي في شباك فريقه السابق حيث ظهر البقرماوي في صورة راقية ولم يحتفل بالهدف في إشارة منه لاحترامه لفريقه السابق.

وفي الحصة الثانية تبادل الفريقان فرصة التسجيل واحدة من جانب الأهلي بنغازي وأخرى من جانب الضيوف، ولم يجد جديد في نهاية المطاف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويرفع الأهلي بنغازي رصيده للنقطة الرابعة وفي المقابل رفع الأهلي طرابلس رصيده للنقطة الثالثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية