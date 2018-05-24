صقور طبرق بطلا للدرجة الثانية

بنينا 23 مايو 2018 ( وال ) – شهد ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي ليلة أمس المباراة النهائية لكأس الدرجة الثانية لكرة القدم 2017-2018 , جمعت فريقي الصقور من طبرق والأمل من ترهونة.

قاد المباراة الحكم زيدان قرين وساعده حسن التوني وابراهيم الكوز , وصل الصقور لهذه المباراة النهائية بعد تغلبه على فريق الطيران بهدف لصفر, ووصل أمل ترهونة للنهائي بفوزه على فريق الملعب الليبي بركلات الجزاء الترجيحية.

الحذر الشديد ساد شوطي المباراة وكلا الفريقان يخشى دخول هدف في شباكه, وتمركز اللعب وسط الميدان واستمر الحال هكذا بمستوى تحت المتوسط إلى أن جاءت الدقيقة 83 من الشوط الثاني تمكن خلالها لاعب وسط الصقور يونس الصاوي من تسجيل هدف المباراة الوحيد لينتهي اللقاء النهائي به ويتوج فريق الصقور بطلا لدوري الدرجة الثانية ويصعد بجدارة واستحقاق إلى الدرجة الأولى.( وال –بنينا) ف ح / س ع

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