الإصابة تغيب جاتلين عن لقاء يوجين في الدوري الماسي

قال مدير أعمال جاستن جاتلين إن بطل العالم سيغيب عن سباق 100 متر المنتظر ضد وصيفه كريستيان كولمان في لقاء يوجين في الدوري الماسي لألعاب القوى بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وكتب رينالدو نيميا رسالة إلى منظمي الدوري الماسي أن العداء الامريكي البالغ عمره 36 عاما عانى من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن خلال سباق تتابع أربعة في 100 متر في اليابان الأسبوع الماضي وبينما حالة قدمه جيدة “فهناك إجماع على عدم مشاركة جاستن”.

وكان من المقرر أن يتنافس جاتلن ضد كولمان حامل الرقم القياسي لسباق 60 مترا داخل القاعات والصيني سو بينغتيان صاحب فضية بطولة العالم داخل القاعات والبريطاني سي.جيه اوجاه الفائز بالدوري الماسي 2017 في سباق 100 متر بالإضافة إلى الامريكي روني بيكر صاحب أسرع زمن هذا العام وهو 9.97 ثانية.

وفاز جاتلين بسباق 100 متر في اوساكا الأسبوع الماضي محققا 10.06 ثانية بعدما احتل المركز السابع وسط الأمطار في لقاء شنغهاي في الدوري الماسي.

