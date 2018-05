رونالدو: يمكنني الاستمرار في اللعب حتى  41 عامًا

المتوسط:

لا يخطط كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاعتزال قريباً، ويشعر أنه يقل عن عمره الحقيقي بعشر سنوات، وذلك قبيل خوض لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح.

وقال رونالدو البالغ من العمر 33 عاماً والفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم، في مقابلة مع التلفزيون الإسباني الأربعاء “في الوقت الحالي عمري البيولوجي 23”.

وأضاف رونالدو “لا يزال أمامي وقت طويل، ويمكنني الاستمرار حتى يصبح عمري 41… أشعر أني في حالة جيدة وأشعر بسعادة… سنخوض مباراة نهائية أخرى يوم السبت، والجماهير تدعم كريستيانو”.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال للعام السادس على التوالي وسجل 15 هدفاً في 12 مباراة هذا الموسم. وإذا هز شباك ليفربول في كييف، سيصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أربع مباريات نهائية لكأس أوروبا.

وتحمّل اللاعب البرتغالي مسؤولية إضافية لقيادة خط الهجوم، في ظل معاناة كريم بنزيمة وجاريث بيل من فترات تراجع على مدار الموسم.

لكن رونالدو افتقر للحماس بخصوص تكهنات وسائل إعلام عن انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وقال رونالدو “أنا هنا منذ ثماني سنوات، وقال الناس 50 لاعباً سينضمون لنا لكن في النهاية لم يأت أي لاعب .. أفضل اللاعبين موجودون بالفعل في مدريد. بيل وبنزيمة وفاسكيز وأسينسيو كلهم معنا”.

