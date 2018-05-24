مطالبة ثنائية بتوقف الدوري الرباعي لحين نظر طعن الأهلي بنغازي

شدد المدير الرياضي بالنادي الأهلي بنغازي معتز بن عامر، على ضرورة عدم خوض الجولة الأولى من إياب دوري التتويج الرباعي، قبل الفصل في الطعن المقدم من النادي بخصوص مباراة الفريق أمام الاتحاد.

وطالب بن عامر لجنة المسابقات والطعون في الاتحاد العام، بإصدار حكمها النهائي في الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي

من جهتها أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس أن فريقها لن يلعب إياب الدوري الرباعي المؤهل للبطولة، حتى يتم البث في الطعن المقدم من الأهلي بنغازي.

وأوضحت إدارة الأهلي طرابلس في خطاب لرئيس الاتحاد الليبي ولرئيس لجنة المسابقات، أن النادي يرى عدم بداية إياب رباعي التتويج إلى حين الفصل في الطعن بحيث يضمن الجميع حقوقهم ولتحقيق مبدأ التكأفؤ.

وكان الأهلي بنغازي طعن في نتيجة مباراته أمام الاتحاد والتي شهدت احتساب ركلة جزاء اعترف حكم المباراة محمد رجب بعدم صحتها.

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