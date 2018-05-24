روما يسعى لضم الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو البرتغالي

ذكرت صحيفة “كوريرى ديللو سبورت”، اليوم الخميس، أن نادي روما يرغب في تعزيز قدراته الهجومية، والتعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي، مهاجم بورتو، والبالغ من العمر 28 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن نادي روما عرض 25 مليون يورو من أجل التعاقد مع براهيمي لكنها لن تكون كافية، مشيرة إلى أن النادي البرتغالي لن ينظر إلى أي عرض مقدم يقل عن 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن روما يواجه عقبة أخرى، وهى أن اللاعب الجزائري بالرغم من استعداده لمغادرة بورتو، إلا أنه يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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