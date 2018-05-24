اسطنبول تستضيف نهائي دوري الأبطال 2020

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن اختيار ملعب “أتاتورك” في مدينة اسطنبول التركية لاستضافة نهائي دوري الأبطال لموسم 2019-2020.

فيما يستضيف ملعب “أرينا جدانسك” نهائي الدوري الأوروبي لنفس الموسم، وهو الذي يتسع إلى أكثر من 43 ألف متفرج، وهو ثالث أكبر الإستادات فى بولندا، وتم اختياره ليستضيف عدد من المباريات خلال يورو 2012، التي استضافتها بولندا وأوكرانيا في ملف مشترك، وهو الملعب الرسمي لفريق ليجيا جدانسك.

جدير بالذكر أن نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري بين ريال مدريد وليفربول سيقام بعد غد السبت بالعاصمة الأوكرانية كييف، فيما سيحتضن ملعب “متروبوليتانو واند” معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نسخة الموسم المقبل 2018-2019.

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