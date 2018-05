إنييستا ينضم رسميا لنادي فيسيل كوبي الياباني

المتوسط:

أعلن فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم أمس الخميس، أنه ضم أندريس إنييستا لاعب وسط اسبانيا، الذي سيبدأ فصلا جديدا في مسيرته بعد 16 عاما مع برشلونة.

وتم تقديم قائد برشلونة السابق البالغ من العمر 34 عاما، والذي أمضى مسيرته بأكملها مع العملاق الأسباني، في مؤتمر صحفي في طوكيو بواسطة هيروشي ميكيتاني مالك كوبي.

وقبل الاعلان الرسمي، نشر انيستا صورة له برفقة ميكيتاني في حسابه على انستغرام قائلا “في طريقي لبيتي الجديد”.

وميكيتاني هو رئيس شركة راكوتن الراعي الرئيسي لبرشلونة.

