المتوسط:

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني عدم وجود أي تشابه بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يختلف عن أي لاعب آخر.

ورد رونالدو في تصريحات تليفزيونية عن المقارنة بينه وبين صلاح قائلا: “لا يوجد أي تشابه مع محمد صلاح، هو يلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب باليمنى، أنا طويل وهو أقصر مني”.

وأضاف رونالدو:”صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولكنني مختلف عن أي لاعب”.

وعن نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، أجاب رونالدو:” سنرى من الفائز يوم السبت”.

The post رونالدو: صلاح لا يشبهني وسنرى الفائز بنهائي «دوري الأبطال» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية