ليون الفرنسي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

فاز فريق ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات أمس الخميس، عقب فوزه في النهائي على فولفسبورغ الألماني 4-1 بعد التمديد في استاد دينامو لوبانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسجلت أهداف المباراة الخمسة في الوقتين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

افتتح فولفسبورغ باب التسجيل في الدقيقة 93 عن طريق الدنماركية برنيل هاردر، ولكن فرحة الفريق الألماني لم تدم طويلا فبعد 3 دقائق من الهدف تعرضت لاعبته ألكسندرا بوب للطرد بعد نيلها البطاقة الحمراء.

واستغل الفريق الفرنسي النقص العددي بأفضل طريقة مسجلا 4 أهداف عن طريق كل من أماندين هنري وأوجين لوسومير والنرويجية آدا هيغربرغ وكاميل أبيلي في الدقائق 98 و99 و103 و118 على الترتيب.

