مدافع ليفربول: أتوق للقب «أبطال أوروبا» منذ انضمامي للفريق

أعرب جورجينيو فينالدم، عن رغبته في مساعدة ليفربول على حصد لقبه السادس في كأس أوروبا لكرة القدم في كييف، مؤكدا أن ذلك يعتبر إنجازا حلم به منذ انضمامه للفريق قبل عامين.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال غدا السبت في أوكرانيا ويأمل لاعب هولندا في أن ينضم إلى قائمة اللاعبين الذي أحرزوا اللقب الأوروبي الأبرز مع الفريق الانجليزي.

وأبلغ فينالدم الذي انضم إلى ليفربول قادما من نيوكاسل يونايتد في 2016 الصحفيين ”هذا صحيح عندما جئت إلى هنا كنت أحلم بمثل هذه اللحظات، عندما جئت إلى هنا أردت مساعدة النادي على الفوز بعدد أكبر من الألقاب التي يملكها“.

ولم يخض أي لاعب في التشكيلة الحالية لليفربول نهائي دوري الأبطال من قبل ويعلم اللاعب البالغ عمره 27 عاما أن الفوز باللقب سيمثل جزءا بسيطا من النجاح الذي حققه أساطير النادي في الماضي.

وأضاف ”هناك العديد من اللاعبين الذين فازوا بالكثير من الألقاب لذا فهم أساطير. لو نظرت إلى كيني داجليش على سبيل المثال فالفوز بلقب واحد في دوري الأبطال لن يكون كافيا لوضعك معه في المستوى ذاته“.

وشارك فينالدم في 11 مباراة في البطولة هذا الموسم واعتمد عليه المدرب الألماني يورجن كلوب في عدة مراكز في خط الوسط.

