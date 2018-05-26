انطلاق دوري الشهيد طارق مخلوف الورفلي بتنظيم وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 26 مايو 2018 (وال) ينطلق اليوم السبت دوري الشهيد طارق مخلوف الورفلي الذي تنظمه وتشرف عليه وكالة الأنباء الليبية.

هذا وقد أكملت اللجنة المنظمة للدوري تجهيزاتها مساء الجمعة ووضعت الترتيبات النهائية لإنطلاق دوري الشهيد لكرة القدم الخماسيةفي نسخته الأولى (رمضان 2018) على ملعب كازابلانكا بمنطقة رأس عبيدة.

المباراة الإفتتاحية تجمع فريقي وكالة الأنباء الليبية وشركة هاتف ليبيا على تمام الساعة السادسة مساء وبصافرة الحكم الدولي يحي الوحيشي.

ويشار أن اللجنة قد اعتمدت جوائز الدوري والهدايا للفائزين واستلمت الملصقات الخاصة بالدوري وحددت ليلة الثامن والعشرون من شهر رمضان ليلة للتتوييج وتوزيع الجوائز بمقر وكالة الأنباء الليبية.(وال – بنغازي) ا م

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