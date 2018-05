صلاح ردا على رونالدو: الجميع يبذل الجهد ويسعى لاقتناص البطولة

المتوسط:

حرص محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، على الرد على تصريحات، كريستيانو رونالدو، التي قال فيها إن نجم ليفربول لا يجيد الضربات الرأسية، وأنه قصير القامة، وهو ما أغضب الجماهير المحبة لصلاح، قبل لقاء ريـال مدريال وليفربول، مساء غدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال «صلاح»، في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لـ«bbc العربية»، إنه تحدث قبل ذلك بأنه عند الحديث عن رونالدو وميسي فيجب مراعاة أن لهم فترة كبير في القمة، وكانت لديهم القدرة في الحفاظ على مستواهم، مضيفا أنه الآن يحاول الحفاظ على نفس المستوي لسنوات طويلة جدًا.

وأكمل “كل لاعب بيتعب من وجهة نظره ويريد الظفر بالبطولة، وسوف أركز جيدا حتى أساعد فريقي لتحقيق ذلك.

