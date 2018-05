التعادل يحسم ودية مصر و الكويت

المتوسط:

ظهر المنتخب المصري بمستوي ضعيف قبل 3 أسابيع على مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا، وتعادل مع مضيفه منتخب الكويت 1-1، أمس الجمعة، في مباراة ودية على ملعب جابر الأحمد الدولي أمام 23 ألف.

وتقدم منتخب الكويت عن طريق فهد الأنصاري في الدقيقة 6، فيما تعادل البديل أيمن أشرف لمنتخب الفراعنة قبل النهاية بتسع دقائق.

وافتقد المنتخب المصري مهاجمه محمد صلاح الذي يخوض السبت نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

وشهد الشوط الأول مستوى متوسطا من الجانبين، وقد تراجع “الأزرق” للدفاع بعيد تسجيل الهدف معتمدا على الهجمات المرتدة، فيما استحوذ “الفراعنة” على الكرة بنسبة أكبر ولكن من دون خطورة تذكر.

وغلبت السرعة على آداء الفريقين في الشوط الثاني الذي شهد تحسنا في أداء “الأزرق”.

وتضم مجموعة مصر في المونديال منتخبات الدولية المضيفة والسعودية والأوروغواي.

ونشر الاتحاد المصري قبل أيام عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائمة اللاعبين الـ 29، والتي شهدت عودة حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، في أعقاب إصابة حارس الزمالك أحمد الشناوي التي ستبعده عن النهائيات العالمية.

كما استدعى كوبر أربعة وجوه جديدة هي محمود حمدي ومحمود عبدالعزيز (من الزمالك)، ومهاجم المصري أحمد جمعة، وعمرو طارق لاعب نادي أورلاندو سيتي الأميركي.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن استعدادات الفريق ستشمل خوض ثلاث مباريات ودية قبل المونديال، أمام الكويت في الكويت، وكولومبيا في مدينة بيرغامو الإيطالية في الأول من يونيو المقبل، وضد بلجيكا في بروكسل في السادس من الشهر نفسه.

وستضم القائمة النهائية للمونديال 23 لاعبا. وبحسب أنظمة الاتحاد الدولي (فيفا)، يجب على كل منتخب مشارك في كأس العالم أن يسلم لائحته النهائية من 23 لاعبا في موعد أقصاه الرابع من يونيو.

ويشارك المنتخب المصري في النهائيات للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ العام 1990 وستكون أولى مبارياته في روسيا ضد الأوروغواي في 15 يونيو.

