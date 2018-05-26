نهائي دوري الأبطال ..التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

مواجهة مرتقبة ينتظرها العالم الكروي، بين ليفربول الإنجليزي و ريال مدريد الإسباني في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وينتظر أن يدخل ريال مدريد وليفربول مباراة اليوم، بأقوى أسلحتهما بغرض تحقيق الفوز خاصة وأن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ويمنح المنتصر أغلى الألقاب الكروية على مستوى العالم.

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ،مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: لوريس كاريوس

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجل فان دايك – ديان لوفرين – ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون- إيمري تشان

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينيو – محمد صلاح .

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول

في المقابل يدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : مارسيلو – راموس – رافائيل فاران – لوكاس فاسكيز

خط الوسط : توني كروس – كاسيميرو – ماتيو كوفاتشيتش – لوكا مودريتش

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو – ماركو أسينسيو

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