«ميسي الخليج» يصل كييف لدعم صلاح بالنهائي الأوروبي

اتجه عمر عبد الرحمن “عمورى”، نجم منتخب الإمارات ونادى العين، إلى العاصمة الأوكرانية “كييف” لحضور المباراة النهائية بمسابقة دورى أبطال اوروبا التى تجمع بين ناديا ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وريال مدريد الإسبانى، اليوم السبت.

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية بنسختها العربية فيديو للنجم الإماراتى “عمورى” فى العاصمة الأوكرانية، يظهر بجانب مجموعة من جماهير ليفربول وهى تؤدى أغنية “مو صلاح”، مرفقة بعبارة “يستاهل محمد صلاح”.

وصعد ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6، ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإسبانى الذى تأهل على حساب بايرن ميونخ الألمانى.

ويحلم محمد صلاح بأن يكون أول لاعب مصرى وثانى لاعب عربى فى التاريخ يفوز بلقب دورى ابطال اوروبا.

جدير بالذكر أن عمر عبد الرحمن “عموري” الملقب بـ”ميسى الخليج”، والذى ساهم فى تتويج العين الإماراتى بثنائية الدورى والكأس هذا الموسم، بات قريباً من الانضمام لصفوف إتحاد جدة السعودى خلال فترة القادمة حسبما ذكرت وسائل الاعلام السعودية.

