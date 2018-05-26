تونس تواجه البرتغال ودياً قبل كأس العالم

(رويترز) – سيواجه منتخب تونس نظيره البرتغالي في مباراة ودية يوم الاثنين في أول اختبار حقيقي قبل مشاركته الخامسة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وقال نبيل معلول مدرب تونس قبل السفر إلى البرتغال الجمعة “كل الاختبارات جدية. سنلعب مباراة ودية ضد منتخب كبير فائز بالنسخة الأخيرة لبطولة أوروبا ويضم لاعبين يلعبون في بطولات كبيرة مثل الدوري البرتغالي والإنجليزي والإيطالي والفرنسي”.

وأضاف لوسائل إعلام محلية “لسنا جاهزين مئة في المئة بسبب عودة لاعبين مؤخرا من إصابات إضافة الى غياب وهبي الخزري لكن استعداداتنا تسير كما خططنا لها مسبقا”.

وسيكون بوسع تونس الاعتماد على الظهير الأيسر علي معلول ولاعب الوسط محمد أمين بن عمر بعد تعافيهما من الإصابة بينما سيغيب الخزري الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية.

ويأمل معلول في تجنب وقوع إصابات قبل كأس العالم بعد أن تأكد غياب يوسف المساكني بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة والمهاجم طه ياسين الخنيسي بسبب إصابة عضلية.

وقال معلول “هناك تخوف كبير من الإصابات بعد غياب المساكني والخنيسي ونرجو أن نتجنب إصابات جديدة قبل انطلاق المونديال”.

وستلعب تونس مع تركيا في أول يونيو وديا قبل أن تختتم استعداداتها بمواجهة إسبانيا بعد 8 أيام.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإنجلترا وبنما وتأمل في تخطي الدور الاول بعد أن فشلت في تجاوزه خلال مشاركتها أعوام 1978 و1998 و2002 و2006.

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