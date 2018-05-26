نهائي “الدموع” ينتهي بالتتويج الـ13 للملكي

أكد ريال مدريد الإسباني علو كعبه في دوري أبطال أفريقيا، عندما تفوق بثلاثية مقابل هدف على ليفربول الإنجليزي الذي دخل المباراة مثقلا بالأمل في احتضان اللقب الأغلى.

وشكّل خروج نجم ليفربول محمد صلاح باكيا من المباراة صدمة للمتبعين، بعد أن التحم مع مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس في الدقيقة 29 من عمر المباراة، عاملا نفسيا سلبيا لزملائه، لكنه شجّع الخصم الذي رأى أن الفرصة أصبحت أكبر للظفر باللقب.

وصمد مرمى الفريقين في الشوط الأول، وسط فرص متبادلة كانت منها خطيرة، إلا أن الحارسين والحرص الدفاعي حال دون تسجيل أي أهدف.

أما الشوط الثاني فقد شهد تسجل 4 أهداف، بدأها الريال عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 51، ليعاود ليفربول تعديل النتيجة عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 55.

وأحرز جاريث بيل الهدفين الثاني والثالث لريال مدريد، أحدهما عبر مقصية أشعلت المدرجات وجعلت المدرب زيدان يعبّر عن ذهوله منها.

وبهذه النتيجة توّج الريال بلقب أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه، وخلفه إي سي ميلان الإيطالي بـ7 مرات.

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