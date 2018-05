ريال مدريد يحقق اللقب الـ13 لدوري أبطال أوروبا

المتوسط:

أحرز ريال مدريد للمرة 13 لقب دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، عقب فوزه في النهائي على حساب ليفربول 3-1 في الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

أحرز ثلاثية الريال كل من الفرنسي كريم بنزيمة في (د.51) والويلزي غاريث بايل في (د.64 و83)، فيما سجل السينغالي ساديو مانيه هدف ليفربول الوحيد في (د.55).

وعزز النادي الملكي رقمه القياسي محرزا لقبه الثالث عشر، والرابع في آخر خمس سنوات بعد 2014 و2016 و2017، فيما تجمد رصيد ليفريول عند 5 القاب آخرها في 2005.

