زيدان يعادل إنجاز انشيلوتي وبايسلي في دوري أبطال أوروبا

المتوسط:

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يتوج باللقب 3 مرات متتالية، في النظامين القديم والجديد للبطولة.

وعادل زيدان (45 عاما) إنجاز الإيطالي كارلو انشيلوتي (مع ميلان الإيطالي 2003 و2007، وريال 2014) والإنجليزي بوب بايسلي (ليفربول 1977 و1978 و1981)

وكان زيدان، قد قاد ريال مدريد للفوز باللقب في الموسم قبل الماضي أمام أتلتيكو مدريد، والموسم الماضي أمام يوفنتوس، واليوم أمام ليفربول الإنجليزي.

