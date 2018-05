فنانو مصر يدعمون صلاح ويصبون جام غضبهم على راموس

المتوسط:

يعيش المصريون حالة من الغضب بعد سقوط محمد صلاح مصابا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع فريقه ليفربول بريال مدريد الإسباني وانتهى لصالح الأخير.

وذلك بسبب الغموض الذي يسيطر على حالة صلاح الطبية، ومدى إمكانية لحاقه بنهائيات كأس العالم التي تقام منتصف الشهر المقبل بروسيا.

وعبر السوشيال ميديا شارك الجميع في دعم الفرعون المصري، وكذلك توجيه سهام الغضب تجاه المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لاعب الفريق الإسباني، بعدما تسبب في إصابة صلاح.

وأطلق الفنان يوسف الشريف عدداً كبيراً من التغريدات أكد فيها أن راموس تعمد إيذاء صلاح والسقوط وهو يحتضن ذراعه من أجل إصابته، معتبرا أن اللقطة تشبه ما يحدث في حلبات المصارعة الحرة، وطالب الجميع بالدعاء للاعب المصري كي يعجل الله بشفائه من أجل اللحاق بمباريات مصر في كأس العالم، فيما غرد خالد الصاوي قائلا “والله كأن دراعي اتخلع يا محمد يا صلاح يا فخر أهل بلدي”.

ولم يختلف الأمر كثيرا عند بقية الفنانين، حيث غرد أحمد السقا بشكل غاضب من راموس، فيما تناول الفنان أحمد فهمي بطولة محمد صلاح ونجاحه في قيادة فريقه إلى نهائي البطولة الأوروبية الأعرق، متمنيا أن تكون الإصابة بسيطة، وموجها سبابه إلى اللاعب الإسباني.

كما أعربت الفنانة آيتن عامر عن حزنها لإصابة الدولي المصري، وغردت من أجل الدعاء له كي تكون الإصابة بسيطة وأن يشفى منها سريعا.

واعتبر المطرب اللبناني راغب علامة أن خروج محمد صلاح من المباراة مصابا أفقدها توازنها وجمالها، وسيظل هو بطل المباراة حتى وإن كان خارج الملعب.

