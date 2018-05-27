محمد صلاح يحتل المركز الثاني بقائمة أفضل الهدافين في أوروبا

احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في دوريات أوروبا الخمسة الكبرى “بيج 5″، متساوياً مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني برصيد 44 هدفاً.

وتمكن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو من تسجيل 44 هدفاً مع ناديي ليفربول وريال مدريد في جميع المسابقات الموسم الحالي.

وتفوق الثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو على تشيرو إيموبيلى لاعب لاتسيو، وهارى كين مهاجم توتنهام، وروبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ بعدما سجل الثلاثي 41 هدفاً في جميع المسابقات، بينما جاء إدينسون كافانى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع بـ 40 هدفاً.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدر فيه ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني القائمة برصيد 45 هدفاً.

جدير بالذكر، أن كريستيانو رونالدو توج أمس السبت بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

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