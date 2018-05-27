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زيدان أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

حقق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، رقما قياسيا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تتويجه باللقب مساء السبت على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “الأولمبي”، في العاصمة الأوكرانية كييف. وأصبح زيدان أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق اللقب 3 سنوات متتالية.

وكان زيزو قد تولى تدريب فريق ريال مدريد في شهر يناير عام 2016 خلفا للمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، ونجح في التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الجزاء 5 – 4، ويوفنتوس الموسم الماضي 4 – 1، وأخيرا ليفربول 3 – 1.

 

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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