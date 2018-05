بعد تبرئته.. بلاتيني يطالب بمزاولة نشاطات مرتبطة بكرة القدم

المتوسط:

طالب ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالسماح له مجددا بمزاولة نشاطات مرتبطة بكرة القدم، بعدما برأته السلطات السويسرية من ارتكاب أية مخالفة جنائية بسبب مدفوعات تلقاها من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وقال بلاتيني، في تصريح أمس السبت، “آمل أن يحظى الفيفا بالشجاعة واللياقة لرفع لإيقاف عني. لأن العدالة أثبتت أنه لا يوجد تحايل في المدفوعات “، مشيرا إلى أنه يخطط للعودة إلى كرة القدم.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن محامي بلاتيني تلقوا رسالة من المدعي العام السويسري تؤكد أن موكلهم غير متهم في قضية الحصول على مبلغ 1،8 مليون يورو.

وتقول الرسالة : “نؤكد في هذا الوضع، أن الإجراءات الحالية لم تفضِ إلى ما هو ضدّ موكلكم، ميشال بلاتيني، ونؤكد أيضا أنه لن يتم تجريمه في سياق هذه الإجراءات “.

وأشارت الصحيفة أن القضاء السويسري يعتبر بلاتيني شاهدًا في القضية فقط وليس متهمًا.

وتم إيقاف بلاتيني عن ممارسة أية أنشطة لها علاقة بكرة القدم في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لمدة ثمانى سنوات، فى قضية تلقيه دفعة مالية بقيمة 1,8 مليون يورو من الرئيس السابق للاتحاد الدولي جوزيف بلاتر فى العام 2011، وذلك في إطار على عمل استشارى قام به قبل ذلك بتسعة أعوام دون عقد مكتوب.

