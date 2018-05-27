النصر يحل ضيفا على الأهلي طرابلس في مصراتة

يستضيف فريق الأهلي طرابلس نظيره النصر الليلة في ملعب مصراتة لحساب الجولة الأولى من إياب رباعي التتويج.

ويحتل النصر التريب الرابع في جدول الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة جاءت أمام الأهلي بنغازي.

ومن جهته يسعى الأهلي طرابلس لدخول بشكل جاد في معترك المنافسة على اللقب حيث اكتفى الفريق في الجولات الثلاث الماضية بسلسلة تعادلات قلصت من حظوظه في المنافسة على اللقب.

وسيدخل النصر مباراة اليلة بمشاركة حارسه اسلام الهرام الذي سيلعب بديلا لعبد السلام امسم الذي يغيب عن مباراة الليلة بأسباب مجهولة.

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