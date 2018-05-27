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النصر يحل ضيفا على الأهلي طرابلس في مصراتة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف فريق الأهلي طرابلس نظيره النصر الليلة في ملعب مصراتة لحساب الجولة الأولى من إياب رباعي التتويج.

ويحتل النصر التريب الرابع في جدول الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة جاءت أمام الأهلي بنغازي.

ومن جهته يسعى الأهلي طرابلس لدخول بشكل جاد في معترك المنافسة على اللقب حيث اكتفى الفريق في الجولات الثلاث الماضية بسلسلة تعادلات قلصت من حظوظه في المنافسة على اللقب.

وسيدخل النصر مباراة اليلة بمشاركة حارسه اسلام الهرام الذي سيلعب بديلا لعبد السلام امسم الذي يغيب عن مباراة الليلة بأسباب مجهولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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