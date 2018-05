المتوسط:

فاز فريق الأهلي بنغازي على فريق الاتحاد في منافسات دور رباعي التتويج في منافسات الدوري الليبي الممتاز.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واستطاع فريق الأهلي بنغازي للوصول للنقطة الـ 7 في صدارة ترتيب رباعي التتويج .

