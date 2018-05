نادي الاتحاد يعلن اعتداء جهة أمنية على أحد لاعبي الفريق في بنغازي

المتوسط:

إدارة نادي الاتحاد عن إصابة اللاعب طارق الجمل والإعلامي احمد زايد قبل مباراة الفريق مع الأهلي بنغازي في مدينة بنغازي.

وأكدت إدارة نادي الاتحاد، ” إنها تتابع ما تعرض له فريقنا الأول لكرة القدم من اعتداء بالضرب من قبل جهة أمنية داخل حافلة الفريق وذلك داخل حافلة الفريق أثناء التوجه إلى ملعب شهداء بنينة ببنغازي لخوض مباراته أمام الأهلي بنغازي ضمن الجولة الرابعة للدوري الرباعي” .

وكشفت الإدارة عن إصدار بيان لكشف كواليس الواقعة والقرارات التي ستتخذها.

