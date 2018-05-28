اتحاد الكرة: شباب الرياضة “إخوة”

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم على العلاقات “الأخوية” التي تربط الأندية الرياضية، والشباب المشجعين في ليبيا.

واستنكر اتحاد الكرة في بيان له الحادث الذي تعرضت له بعثة نادي الاتحاد قبيل مباراتها مع نادي الأهلي بنغازي في ملعب بنينا، مؤكداً أن الرياضة “أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الأفعال”.

وشدد البيان على ترسيخ التنافس الشريف في جميع المباريات، مثنياً على بيان القيادة العامة للجيش الوطني، الذي تعهد بالقبض على المسؤولين عن الاعتداء ومعاقبتهم، فضلاً عن بيان هيئة الشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة.

وأكد اتحاد الكرة التزامه باستكمال جميع المسابقات في “أفضل الأجواء والظروف”، حسب وصف البيان، مضيفاً أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا يقبل بأي أحداث مماثلة.

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