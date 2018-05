استبعاد الحكم السعودى بطل فضيحة الرشوة من المشاركة بكأس العالم

المتوسط:

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية عن قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” باستبعاد طاقم التحكيم السعودى بقيادة الحكم فهد المرداسى، عبد الله الشلوى ومحمد العبكرى من إدارة مباريات كأس العالم 2018.

أضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودى تلقى خطابًا من الاتحاد الدولى مساء الاثنين، باستبعاد طاقم التحكيم السعودى بالكامل من إدارة مباريات كأس العالم، على خلفية قضية إيقاف الحكم فهد المرداسى بسبب الرشوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم المساعد عبد الشلوى اعتزل التحكيم فى ضوء الخطاب الذى أرسله “فيفا” باستبعاد الطاقم السعودى بأكمله من قيادة مباريات المونديال.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولى استعان بطاقم تحكيم إماراتى بقيادة محمد عبد الله ومساعديه محمد الحمادى وحسن المهرى بدلاً من الطاقم السعودى.

