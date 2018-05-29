تونس تتدارك تأخرها وتتعادل مع البرتغال

(رويترز) – تعافت تونس من تأخرها بهدفين لتفرض التعادل 2-2 على مضيفتها البرتغال ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل.

وافتتح اندريه سيلفا التسجيل لبطلة أوروبا عندما ارتقى عاليا ليسدد برأسه كرة عرضية أرسلها ريكاردو كواريسما من الجهة اليمنى في الشباك في الدقيقة 22.

وضاعف غواو ماريو تقدم البرتغال التي افتقدت تشكيلتها جهود كريستيانو رونالدو عندما سدد كرة قوية من خارج المنطقة استقرت في المرمى في الدقيقة 34.

وجاء رد منتخب تونس قويا عندما اندفع الظهير الأيمن حمدي النقاز من الجهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة نحو نعيم السليطي الذي لمسها نحو أنيس البدري ليسددها قوية في الشباك بعد أربع دقائق.

ومنح المهاجم البديل فخر الدين بن يوسف التعادل لمنتخب تونس في الدقيقة 64.

وتلعب تونس ضمن مجموعة تضم انجلترا وبلجيكا وبنما بينما تواجه البرتغال اسبانيا والمغرب وإيران.

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