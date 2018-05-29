يد الأهلي بنغازي تقصي النصر من كأس ليبيا                                         

بنغازي 29 مايو 2018 (وال) – حقق فريق الأهلي لكرة اليد متصدر الدوري ليلة أمس الاثنين انتصارا مستحقا على فريق النصر ضمن منافسات بطولة كأس ليبيا الموسم الحالي.

جرى هذا اللقاء في صالة نادي النجمة للألعاب الرياضية وكانت نتيجة الشوط الأول لمصلحة الأهلي 11- 9 , وفي الشوط الثاني عزز الأهلي أهدافه وأنهى المباراة لصالحه 28-21 , الحكم القاري ناصر قليدة والقاري عادل الضراط هما من قاما بإدارة المباراة مع حكمي الطاولة أيمن بودبوس ورمضان المنفي.

فوز الأهلي أهله للدور المقبل ومقابلة فريق المروج بقاعة المرج الجمعة 16 رمضان 2018 , فيما سيكون هناك لقاء آخر يوم السبت 17 رمضان يجمع فريقي الهلال والنجمة في صالة نادي النجمة والفائز منهما يقابل الفائز من الأهلي والمروج في مباراة نهائية تحدد بطل المنطقة الثانية.(وال – بنغازي) ف ح/ أ د

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