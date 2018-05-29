يويفا يرفض توقيع عقوبة ضد راموس

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” توقيع أية عقوبات على سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بسبب تدخلاته العنيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول السبت الماضي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض توقيع أية عقوبات على سيرجيو راموس بسبب احتكاكه القوى مع لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول قبل إحراز بنزيما الهدف الأول للريال بدقيقتين.

وتجاهل الاتحاد الأوروبي في قراره تدخل راموس العنيف مع محمد صلاح نجم ليفربول، والذي أدى إلى إصابته بتمزق في أربطة الكتف وخروجه من المباراة بعد 30 دقيقة من الشوط الأول وهو ما أغضب جماهير الريدز.

وكان ريال مدريد قد فاز على ليفربول بنتيجة 3/1 في نهائي دوري أبطال أوروبا وتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ 13 في تاريخه.

واستند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قراره على أن القاعدة التأديبية التي تسمح بفتح تحقيق في حالات سوء السلوك لا تنطبق على هذه الحالة.

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